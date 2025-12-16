رسانه عبری: اسرائیل سیاست ترور فرماندهان حزبالله را دوباره فعال میکند
برآوردهای امنیتی در تلآویو حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی قصد دارد سیاست ترور رهبران و فرماندهان حزبالله را از سر بگیرد؛ سیاستی که پس از ترور رئیس ستاد حزبالله، بهطور موقت متوقف شده بود.
به گزارش ایلنا، این ارزیابیها بر بیانیهای استوار است که ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه منتشر کرد و در آن تأکید شده است که «عملیات شکار رئیس ستاد حزبالله آخرین اقدام نخواهد بود.»
به نوشته روزنامه عبریزبان معاریو، در این بیانیه ادعا شده است که از زمان آغاز آتشبس با حزبالله، این جنبش ۱۹۰۰ مورد نقض توافق را در لبنان مرتکب شده است. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شده که با وجود این وضعیت، ۴۲۰ نفر از نیروها و فرماندهان حزبالله را ترور کرده که ۴۰ نفر از آنان تنها طی یک ماه و نیم گذشته هدف قرار گرفتهاند.
به نوشته معاریو، اسرائیل با استناد به این آمارها اعلام میکند که رویکرد کنونی آن با دوره پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ متفاوت است؛ دورهای که تلآویو بیشتر به هشدار دادن درباره پیامدهای تشدید تنش از سوی حزبالله در جبهه شمالی و عمق سرزمینهای اشغالی اکتفا میکرد.
این روزنامه تأکید کرد که «شرایط کنونی اسرائیل را ناگزیر کرده است با شدت بیشتری با حزبالله برخورد کند».
بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی پس از آن صادر شد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم به فرماندهی جبهه شمالی سفر کرد و پیامهایی تهدیدآمیز خطاب به حزبالله و حماس صادر کرد.
زامیر در جمع فرماندهان جبهه شمالی گفت: «به دشمن اجازه نخواهیم داد توان خود را افزایش دهد و به هرگونه نقض توافق پاسخ خواهیم داد.»
وی افزود: در مدت کوتاهی موفق شدیم هیثم الطبطبائی، رئیس ستاد حزبالله را از میان برداریم و اجازه نخواهیم داد این جنبش قدرت بیشتری کسب کند. به هرگونه نقض آتشبس پاسخ داده خواهد شد.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی همچنین تأکید کرد: «اسرائیل اجازه نخواهد داد عوامل و متحدان ایران امنیت مرزهایش را تهدید کنند. نیروهای ارتش در خط رویارویی مستقر شدهاند، در نقاط دیدهبانی حضور دارند و در تمامی جبههها از لبنان و سوریه تا غزه در حال ایجاد کمربندهای امنیتی هستند.»
معاریو در پایان نوشت که اظهارات زامیر پیامی غیرمستقیم برای آمریکا نیز در بر دارد؛ کشوری که به گفته این روزنامه، «با جدیت در تلاش است فرمولی برای جلوگیری از ازسرگیری عملیات ارتش اسرائیل در لبنان بیابد».
این گزارش در ادامه به آنچه «دور تازه تضعیف حزبالله» خوانده شده اشاره کرده و افزوده است که همزمان تلاشها برای تقویت ارتش لبنان افزایش یافته، در حالی که این ارتش در اجرای مأموریت محوله برای خلع سلاح حزبالله تا پایان ماه جاری با دشواریهای جدی روبهرو است.