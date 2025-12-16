خبرگزاری کار ایران
الاخبار گزارش داد:

مشاهده ایست‌های بازرسی با شعارهای داعش در حومه حلب و دیرالزور

مشاهده ایست‌های بازرسی با شعارهای داعش در حومه حلب و دیرالزور
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شماری از افراد مسلح با لباس‌های نظامی حاوی نشان‌ها و شعارهای گروه تروریستی داعش، اقدام به برپایی چند ایست و بازرسی‌ در مناطق مختلف این کشور کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شماری از افراد مسلح با لباس‌های نظامی حاوی نشان‌ها و شعارهای گروه تروریستی داعش، اقدام به برپایی چند ایست و بازرسی‌ در مناطق مختلف این کشور کردند.

نصب این ایست و بازرسی‌ها در مناطقی که تحت کنترل ارتش ملی سوریه و نیروهای دولتی قرار دارد، موجب ایجاد ترس و نگرانی شدید میان غیرنظامیان شده است.

بنا به این‌گزارش، یکی از این ایست‌های بازرسی در منطقه العریمه در نزدیکی منبج و دیگری در منطقه میادین در حومه دیرالزور، پس از نیمه‌شب گذشته مشاهده شدند.

این رویداد همزمان با نصب یک ایست بازرسی دیگر بر روی اتوبان دوم «خط البادیه» رخ داد، به گونه‌ای که افراد مسلح اقدام به متوقف کردن عابران و بازرسی دقیق کارت‌های شناسایی آن‌ها، با هدف جستجوی نظامیان یا عوامل امنیتی، کردند.

