به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه مصر روز گذشته -دوشنبه- با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین امللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران شد.

وزیرخارجه مصر در این تماس بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای ایجاد اعتماد و شرایط برای همکاری پایدار میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی گفت که این تلاش‌ها می‌تواند راه را برای راه‌حل‌های دیپلماتیک، از سرگیری گفت‌وگو و توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران که منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرد و از امنیت و ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند، باز کند.

در این بیانیه افزوده شد: «وزیرخارجه مصر همچنین در این تماس تلفنی بر تعهد مصر به هماهنگی نزدیک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید و از نقش محوری این آژانس در نظارت بر رعایت مفاد پیمان منع گستردش تسلیحات هسته‌ای قدردانی کرد».

