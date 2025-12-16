مصر خواستار راهحل دیپلماتیک درباره مسئله هستهای ایران شد
وزیرخارجه مصر در گفتوگو با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار راهحل دیپلماتیک درباره پرونده هستهای ایران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه مصر روز گذشته -دوشنبه- با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین امللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران شد.
وزیرخارجه مصر در این تماس بر لزوم ادامه تلاشها برای ایجاد اعتماد و شرایط برای همکاری پایدار میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی گفت که این تلاشها میتواند راه را برای راهحلهای دیپلماتیک، از سرگیری گفتوگو و توافق جامع در مورد برنامه هستهای ایران که منافع همه طرفها را در نظر میگیرد و از امنیت و ثبات منطقهای حمایت میکند، باز کند.
در این بیانیه افزوده شد: «وزیرخارجه مصر همچنین در این تماس تلفنی بر تعهد مصر به هماهنگی نزدیک با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید و از نقش محوری این آژانس در نظارت بر رعایت مفاد پیمان منع گستردش تسلیحات هستهای قدردانی کرد».