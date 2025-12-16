خبرگزاری کار ایران
کانادا ۴ مقام ایرانی را تحریم کرد

کانادا تحریم‌های بیشتری را علیه چهار نفر تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی (ایران) اعمال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت ‌خارجه کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه چهار مقام ایرانی وضع کرده است.

‌ وزارت ‌خارجه کانادا در بیانیه‌ خود ‌اعلام کرد: «امروز، آنیتا آناند، وزیر امور خارجه اعلام کرد که کانادا تحریم‌های بیشتری را علیه چهار نفر تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی (ایران) اعمال می‌کند.»

طبق بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه کانادا منتشر شده است، این کشور محسن کریمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه پاسداران در کرمانشاه، احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه کربلا نیروی زمینی سپاه در اهواز، مصطفی محبی و حسن آخریان را تحریم کرده است.

 

 

