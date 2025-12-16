خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده ارتش انگلیس:

باید آمادگی بیشتری برای مقابله با تهدید روسیه داشته باشیم

باید آمادگی بیشتری برای مقابله با تهدید روسیه داشته باشیم
کد خبر : 1728383
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده ارتش انگلیس گفت که این کشور باید آمادگی بهتری برای مقابله با تهدید روسیه داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  فرمانده ارتش انگلیس روز گذشته -دوشنبه- گفت که این کشور باید با تشویق مردم به تمایل به جنگیدن، افزایش ظرفیت تسلیحات صنعتی و توسعه مهارت‌ها، برای جلوگیری از تهدید درگیری، به ویژه از سوی روسیه، آمادگی بهتری پیدا کند.

«ریچارد نایتون»، رئیس ستاد دفاع انگلیس گفت: «بریتانیا هنوز تهدید روسیه را به اندازه بسیاری از متحدان ما در اروپا که پیش از این برای افزایش تدارکات دفاعی و در برخی موارد، بازگشت به نوعی خدمت ملی اقدام کردند، احساس نکرده است».

وی اظهار داشت: «رهبری روسیه به روشنی اعلام کرده است که می‌خواهد ناتو را به چالش بکشد، محدود کند، تفرقه بیندازد و در نهایت آن را نابود کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری