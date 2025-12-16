فرمانده ارتش انگلیس:
باید آمادگی بیشتری برای مقابله با تهدید روسیه داشته باشیم
فرمانده ارتش انگلیس گفت که این کشور باید آمادگی بهتری برای مقابله با تهدید روسیه داشته باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرمانده ارتش انگلیس روز گذشته -دوشنبه- گفت که این کشور باید با تشویق مردم به تمایل به جنگیدن، افزایش ظرفیت تسلیحات صنعتی و توسعه مهارتها، برای جلوگیری از تهدید درگیری، به ویژه از سوی روسیه، آمادگی بهتری پیدا کند.
«ریچارد نایتون»، رئیس ستاد دفاع انگلیس گفت: «بریتانیا هنوز تهدید روسیه را به اندازه بسیاری از متحدان ما در اروپا که پیش از این برای افزایش تدارکات دفاعی و در برخی موارد، بازگشت به نوعی خدمت ملی اقدام کردند، احساس نکرده است».
وی اظهار داشت: «رهبری روسیه به روشنی اعلام کرده است که میخواهد ناتو را به چالش بکشد، محدود کند، تفرقه بیندازد و در نهایت آن را نابود کند».