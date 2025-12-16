باید آمادگی بیشتری برای مقابله با تهدید روسیه داشته باشیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرمانده ارتش انگلیس روز گذشته -دوشنبه- گفت که این کشور باید با تشویق مردم به تمایل به جنگیدن، افزایش ظرفیت تسلیحات صنعتی و توسعه مهارت‌ها، برای جلوگیری از تهدید درگیری، به ویژه از سوی روسیه، آمادگی بهتری پیدا کند.

«ریچارد نایتون»، رئیس ستاد دفاع انگلیس گفت: «بریتانیا هنوز تهدید روسیه را به اندازه بسیاری از متحدان ما در اروپا که پیش از این برای افزایش تدارکات دفاعی و در برخی موارد، بازگشت به نوعی خدمت ملی اقدام کردند، احساس نکرده است».

وی اظهار داشت: «رهبری روسیه به روشنی اعلام کرده است که می‌خواهد ناتو را به چالش بکشد، محدود کند، تفرقه بیندازد و در نهایت آن را نابود کند».

انتهای پیام/