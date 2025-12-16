به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن و «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند در امان دیدار و درباره سازوکارهای گسترش همکاری میان اردن و هند رایزنی کردند.

براساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، عبدالله دوم ضمن خوشامدگویی به نخست‌وزیر هند، این سفر را فرصت مهمی برای ترسیم روندهای جدیدی برای همکاری اقتصادی در زمینه‌های مختلفی نظیر صنعت و فناوری اطلاعات دانست.

پادشاه اردن با تاکید بر اینکه اردن و هند شراکت قوی به مدت بیش از ۷۵ سال دارند، به اهمیت توافقنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی که در حاشیه این سفر امضا می‌شود، اشاره کرد.

مودی نیز ضمن تشکر و تقدیر از حسن ضیافت پادشاه اردن، گفت که پادشاه اردن تمایل مثبتی از خود برای ارتقای سطح روابط دو کشور به سطحی جدید نشان داده است.





