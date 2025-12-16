وزارت دفاع روسیه خبر داد:
سرنگونی ۸۳ پهپاد اوکراینی طی شبانهروز گذشته
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور ۸۳ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز خاک این کشور منهدم کردهاند.
این وزارتخانه با صدور بیانیهای اعلام کرد: «در طول شب، سامانههای پدافند هوایی ۸۳ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند: ۶۴ پهپاد بر فراز استان بریانسک، ۹ پهپاد بر فراز استان کالوگا، ۲ پهپاد بر فراز استان مسکو، ۲ پهپاد بر فراز خاک جمهوری کریمه و ۱ پهپاد بر فراز استان تور.»