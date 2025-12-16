تایوان:
میتوانیم به حمله ناگهانی چین پاسخ دهیم
وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که ارتش تایپه میتواند به سرعت به هرگونه حمله ناگهانی چین پاسخ دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که ارتش تایپه میتواند به سرعت به هرگونه حمله ناگهانی چین پاسخ دهد و تمام واحدها میتوانند بدون انتظار دستور از بالا، تحت یک فرماندهی غیرمتمرکز عمل کنند.
وزارت دفاع تایوان در گزارش خود اعلام کرد که تعداد و مقیاس فعالیتهای نظامی چین سال به سال افزایش یافته است، از جمله گشتهای مشترک آمادگی رزمی منظم این کشور.
این وزارتخانه افزود که ارتش یک رویه عملیاتی استاندارد در مورد چگونگی افزایش سطح هشدار رزمی خود در صورت تبدیل رزمایشهای چین به «جنگ» دارد.