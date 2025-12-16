حمله آمریکا به ۳ قایق در شرق اقیانوس آرام
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که در چارچوب دستورات صادرشده توسط وزیر جنگ این کشور، سه قایق در شرق اقیانوس آرام هدف حمله قرار گرفتهاند.
بنا بر ادعای این فرماندهی، قایقهای یادشده توسط «سازمانهای تروریستی» اداره میشدند و این عملیات در راستای «مقابله با تهدیدات امنیتی و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در آبهای بینالمللی» انجام شده است.
جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق عملیات، تلفات احتمالی یا هویت این گروهها منتشر نشده است