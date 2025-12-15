خبرگزاری کار ایران
فرصتی عالی برای مبارزه با تروریستم وجود دارد

وزیر جنگ ایالات متحده به حادثه سیدنی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات  متحده، پس از حمله مسلحانه در سیدنی، در پیامی در پلتفرم ایکس، گفت که امروز، فرصتی عالی برای مبارزه با تروریسم است.

هگست در جریان یک بحث در پلتفرم ایکس در پاسخ به «جوی جونز»، افسر سابق نیروی دریایی ایالات متحده و همکار سابق خود در فاکس نیوز، گفت: «هر روزی برای این کار مناسب است. اما امروز به طور ویژه‌ای مناسب است. ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم». 

اظهارات وزیر جنگ ایالات متحده به دنبال حمله به جشن «حنوکا» یهودیان در ساحل «بوندی» سیدنی استرالیا بیان شد که در جریان آن دو مرد مسلح به سوی جمعیت آتش گشودند که در پی آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.

 

 

