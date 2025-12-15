روسیه بار دیگر تحت تحریم بروکسل قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه گسترش یافت.

بروکسل امروز -دوشنبه- ۱۷ فرد و ۶ شرکت را به فهرست تحریم‌های جدید علیه روسیه افزود.

نشریه رسمی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد بروکسل ۱۲ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی را به فهرست «اقدامات محدودکننده در رابطه با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده روسیه» و پنج شخص حقیقی و چهار شخص حقوقی را به فهرست «اقدامات محدودکننده در رابطه با اقداماتی که تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را تضعیف یا تهدید می‌کند» اضافه کرده است.

