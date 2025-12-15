خبرگزاری کار ایران
روسیه بار دیگر تحت تحریم بروکسل قرار گرفت

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه گسترش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه گسترش یافت. 

بروکسل امروز -دوشنبه- ۱۷ فرد و ۶ شرکت را به فهرست تحریم‌های جدید علیه روسیه افزود.

نشریه رسمی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد بروکسل ۱۲ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی را به فهرست «اقدامات محدودکننده در رابطه با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده روسیه» و پنج شخص حقیقی و چهار شخص حقوقی را به فهرست «اقدامات محدودکننده در رابطه با اقداماتی که تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را تضعیف یا تهدید می‌کند» اضافه کرده است.

