به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش کنترل روسیتای «پشانوی»، در منطقه «دنیپروپتروفسک»، خبر داد.

این وزارت خانه اعلام کرد: «نیروهای مسلح به یک زیرساخت حمل ونقل که در تحویل تسلیحات اروپایی به اوکراین دخالت داشت را هدف حمله قرار دادند».

این وزارتخانه همچنین گزارش داد که واحدهای نیروهای «مرکز»، به پاکسازی ۳ روستا در جمهوری خلق دونتسک ادامه می‌دهند. نیروهای اوکراینی در درگیر با نیروهای مرکز ۴۹۰ سرباز را در شبانه روز گذشته از دست داد.

نیروهای اوکراینی همچنین در واحدهای «شمال» نیروهای مسلح در منطقه سومی شکست خوردند و ۲۴۰ سرباز خود را در شبانه روز گذشته از دست داده‌اند.

نیروهای اوکراینی همچنین ۲۴۰ سرباز را در شبانه روز گذشته در درگیری با نیروهای واحدهای «شرق» از دست دادند.

