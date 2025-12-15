وال استریت ژورنال گزارش داد:
مذاکرات آمریکا و اوکراین در برلین دشوار بود
وال استریت ژورنال از دشواری مذاکرات اخیر آمریکا و اوکراین در برلین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال از دشواری مذاکرات اخیر آمریکا و اوکراین در برلین خبر داد.
این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه از جلسه روز یکشنبه گزارش داد که مذاکرات برلین بین ایالات متحده و اوکراین دشوار بود، زیرا به نظر میرسید طرف آمریکایی تمایلی به مصالحه در مورد آخرین پیشنویس پیشنهاد صلح خود ندارد.
وال استریت ژورنال گزارش داد، در حالی که بریتانیا، فرانسه و «سایر پایتختهای اروپایی» جزئیات برنامههایی را در مورد نوع کمکی که میتوانند ارائه دهند، از جمله نیروی اطمینانبخش در اوکراین، تهیه کردهاند، واشنگتن هنوز تصمیم سیاسی در مورد کمکی که آماده ارائه آن است، نگرفته است.