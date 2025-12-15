خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال گزارش داد:

مذاکرات آمریکا و اوکراین در برلین دشوار بود

مذاکرات آمریکا و اوکراین در برلین دشوار بود
کد خبر : 1727986
لینک کوتاه کپی شد.

وال استریت ژورنال از دشواری مذاکرات اخیر آمریکا و اوکراین در برلین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال از دشواری مذاکرات اخیر آمریکا و اوکراین در برلین خبر داد. 

این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه از جلسه روز یکشنبه گزارش داد که مذاکرات برلین بین ایالات متحده و اوکراین دشوار بود، زیرا به نظر می‌رسید طرف آمریکایی تمایلی به مصالحه در مورد آخرین پیش‌نویس پیشنهاد صلح خود ندارد.

وال استریت ژورنال گزارش داد، در حالی که بریتانیا، فرانسه و «سایر پایتخت‌های اروپایی» جزئیات برنامه‌هایی را در مورد نوع کمکی که می‌توانند ارائه دهند، از جمله نیروی اطمینان‌بخش در اوکراین، تهیه کرده‌اند، واشنگتن هنوز تصمیم سیاسی در مورد کمکی که آماده ارائه آن است، نگرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری