سیارتو:

رهبران غربی می‌خواهند تمام اروپا را به جنگ با روسیه بکشانند

وزیرخارجه مجارستان گفت که رهبران اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا تمام اروپا را به جنگ با روسیه بکشانند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو»، وزیر خارجه مجارستان، در مسیر خود برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هشدار داد که رهبران اتحادیه اروپا تلاش دیگری برای ایجاد اختلال در مذاکرات با هدف حل و فصل مناقشه اوکراین انجام می‌دهند و قصد دارند کل اروپا را به جنگ با روسیه بکشانند.

سیارتو گفت: «وضعیت فعلی شبیه تحولات پس از مذاکرات روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ در استانبول و پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آلاسکا در ۱۵ آگوست ۲۰۲۵ برگزار شد، است».

وزیرخارجه مجارستان در یک پیام ویدئویی گفت: «اروپایی‌ها، مقامات بروکسل و سیاستمداران اروپای غربی می‌خواهند مذاکرات صلح را مختل کنند و اکنون تقریبا آشکارا در حال تحریک و تلاش برای کشاندن تمام اروپا به جنگ با روسیه هستند».

وی خاطرنشان کرد که مجارستان قصد دارد از این موضوع دوری کند.

 

 

