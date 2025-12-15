احتمال ارتباط عاملان حمله سیدنی با داعش

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، پخش ای‌بی سی استرالیا امروز -دوشنبه- گزارش داد که یک پدر و پسر که به سوی مردم در یک فستیوال یهودی در ساحل «بوندی» سیدنی تیراندازی کردند احتمالا به گروه تروریستی داعش مرتبط باشند.

پلیس استرالیا تاکنون نتوانسته تا انگیزه حمله دیروز مشخص کند اما اعلام کرده که این حمله اقدامی ضد یهودی و تروریستی بوده است.

مقامات ارشد تحقیقات به ای‌بی‌سی خبر دادند که دو پرچم داعش در ماشین مهاجمان در ساحل پیدا شده، هرچند که پلیس نیو ساوث ولز اعلام کرد نمی‌تواند این گزارش را تایید کند.

