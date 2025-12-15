حملات دوربرد اوکراین از دریای سیاه تا خزر؛ اقتصاد روسیه زیر فشار
اوکراین با حملات گسترده به زیرساختهای انرژی و منابع نفتی روسیه، تلاش میکند توان اقتصادی مسکو برای ادامه جنگ را مختل کند؛ اقدامی که با وجود ایجاد تنش داخلی در روسیه، تاکنون مانع ادامه جنگ نشده و خطر گسترش بحران را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، اوکراین با گسترش حملات به زیرساختهای انرژی، قصد دارد جنگ را از میدان نبرد به حوزه اقتصاد و درآمدزایی منتقل کند. روز گذشته، این کشور با استفاده از پهپادهای دوربرد، حملهای کمسابقه به سکوی نفتی فیلانوفسکی در دریای خزر انجام داد؛ سکویی که تحت مالکیت شرکت لوکاوئیل و بزرگترین میدان نفتی روسیه در این منطقه است. این عملیات بعد اقتصادی و استراتژیک قابل توجهی داشته و فراتر از حملات نمادین پیشین است.
از آغاز سال ۲۰۲۴، اوکراین یک کارزار سازماندهی شده علیه زیرساختهای انرژی روسیه را آغاز کرده و شدت حملات از اوت سال ۲۰۲۵ به شکل محسوسی افزایش یافته است. بین اوت و نوامبر ۲۰۲۵، اوکراین حداقل ۷۷ تأسیسات انرژی روسیه را هدف قرار داده که تقریباً دو برابر تعداد حملات در نیمه اول سال است. در این بازه، ۱۴ مورد هدفگیری پالایشگاهها و چهار حمله به ایستگاههای صادراتی نیز ثبت شده است.
ولودیمیر شوماکوف، دیپلمات سابق اوکراینی، هدف اصلی از این حملات را تضعیف توان اقتصادی و نظامی روسیه برای ادامه جنگ دانست و تأکید کرد: «ادامه جنگ روسیه مستقیما به توان اقتصادی آن وابسته است، چرا که مسکو این جنگ را نه تنها برای منطقه دونباس بلکه به عنوان جنگی استعمارگرانه علیه اوکراین، که از نفوذ روسیه خارج شده، میبیند.» وی افزود که هدف اوکراین تضعیف زیرساختهای انرژی روسیه به عنوان اقدام متقابل علیه ویرانی ۷۰ درصدی ظرفیتهای انرژی اوکراین توسط مسکو است.
سمیر ایوب، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور روسیه، نیز تأکید کرد که هدف از حمله به پالایشگاهها و کشتیهای نفتی روسیه، ایجاد اختلال در جریان درآمدهای مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ است. وی افزود: «این فشار اروپایی-اوکراینی هنوز نتوانسته بحران انرژی یا سوخت قابل توجهی در شهرهای بزرگ روسیه ایجاد کند و مسکو همچنان به سیاستهای خود پایبند است.»
کارشناسان هشدار دادهاند که حمله به تاسیسات غیرنظامی یا خارج از خطوط نبرد بسیار پرخطر است و میتواند دامنه درگیری را به کشورهای همسایه گسترش دهد. همچنین ادامه جنگ و تنشها ممکن است زمینهساز وقوع یک جنگ جهانی سوم شود، به ویژه با وجود اطلاعاتی که حاکی از احتمال استفاده از تسلیحات هستهای یا «بمبهای کثیف» توسط اوکراین با حمایت سرویسهای اطلاعاتی اروپایی است، که روسیه یا کشورهای اروپایی را هدف قرار دهد و سپس مسکو را متهم کند.
در مجموع، حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه یک استراتژی بلندمدت برای تضعیف توان اقتصادی مسکو و فشار بر این کشور برای توقف جنگ است، هرچند با ریسکهای جدی برای گسترش درگیری و ایجاد بحرانهای اقتصادی و امنیتی در منطقه همراه است.