خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرنگونی ۱۳۰ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه

سرنگونی ۱۳۰ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه
کد خبر : 1727773
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه ‌اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۱۳۰ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین استان روسیه سرنگون کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه ‌اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، ۱۳۰ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین استان روسیه سرنگون کرده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای توضیح داد که «سامانه‌های پدافند هوایی در حال انجام وظیفه، در طول شب، ۱۳۰ پهپاد اوکراینی را در بازه زمانی ساعت ۱۱ شب به وقت مسکو در ۱۴ دسامبر تا ساعت ۷ صبح به وقت مسکو در ۱۵ دسامبر، رهگیری و منهدم کردند.»

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که «سامانه‌های پدافند هوایی در طول شب ۲۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز منطقه مسکو، از جمله ۱۵ پهپاد که به سمت مسکو در پرواز بودند، منهدم کردند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری