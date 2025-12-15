سرنگونی ۱۳۰ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند هوایی روسیه
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور، ۱۳۰ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین استان روسیه سرنگون کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور، ۱۳۰ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز چندین استان روسیه سرنگون کردهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای توضیح داد که «سامانههای پدافند هوایی در حال انجام وظیفه، در طول شب، ۱۳۰ پهپاد اوکراینی را در بازه زمانی ساعت ۱۱ شب به وقت مسکو در ۱۴ دسامبر تا ساعت ۷ صبح به وقت مسکو در ۱۵ دسامبر، رهگیری و منهدم کردند.»
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که «سامانههای پدافند هوایی در طول شب ۲۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز منطقه مسکو، از جمله ۱۵ پهپاد که به سمت مسکو در پرواز بودند، منهدم کردند.»