خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیراندازی به یک فلسطینی در کرانه باختری

نیروهای اسرائیلی به یک فلسطینی که قصد عملیات شهادت طلبانه در شمال کرانه باختری را داشت، تیراندازی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای اسرائیلی به یک فلسطینی که قصد عملیات شهادت طلبانه در شمال کرانه باختری را داشت، تیراندازی کردند.

 روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت یک فلسطینی تلاش داشت عملیاتی را با سلاح سرد در پمپ بنزین کدومیم بین قلقیلیه و نابلس در شمال کرانه باختری انجام دهد.

به گفته این روزنامه نیروهای اسرائیلی به این فلسطینی تیراندازی کردند.

طی هفته‌های اخیر عملیات‌های شهادت‌طلبانه‌ای علیه نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری در پاسخ به تجاوزات آن‌ها انجام شده است.


 

