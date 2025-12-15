توافق چین و عربستان سعودی بر سر بهبود روابط دوجانبه
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین و عربستان سعودی در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی گفتوگو بر سر بهبود روابط به توافق رسیدند.
«وانگ یی»، وزیر خارجه چین، در حال انجام یک سفر سهجانبه به خاورمیانه است که از امارات متحده عربی آغاز شده و انتظار میرود در اردن به پایان برسد. او روز گذشته -یکشنبه- با شاهزاده «فیصل بن فرحان آل سعود»، وزیر خارجه عربستان سعودی، در ریاض دیدار کرد.
در بیانیه مشترکی که توسط خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، منتشر شد، به جزئیات مسائلی که کشورها هماهنگی خود را در مورد آنها تقویت خواهند کرد، اشاره نشده است، اما به حمایت چین از عربستان سعودی و ایران در توسعه و تقویت روابط آنها اشاره شده است.
در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است: «(چین) از نقش رهبری و تلاشهای عربستان سعودی برای دستیابی به امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی قدردانی میکند.»