پیروزی نامزد محافظه‌کار در انتخابات ریاست جمهوری شیلی
محافظه‌کار تندرو، روز یکشنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی به پیروزی چشمگیری دست یافت و نامزد ائتلاف چپ‌گرای حاکم را شکست داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «خوزه آنتونیو کاست»، محافظه‌کار تندرو، روز یکشنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی به پیروزی چشمگیری دست یافت و نامزد ائتلاف چپ‌گرای حاکم را شکست داد.

با این نتیجه قاطع، کاست راه را برای راست‌گراترین دولتی که این کشور در ۳۵ سال دموکراسی به خود دیده است، هموار کرد.

با شمارش بیش از ۹۵ درصد آرا، کاسترو بیش از ۵۸ درصد آرا را به دست آورد، زیرا رأی‌دهندگان شیلیایی با قاطعیت از تعهد او برای مقابله با افزایش جرم و جنایت، اخراج صدها هزار مهاجر غیرقانونی و احیای اقتصاد راکد یکی از باثبات‌ترین و مرفه‌ترین کشورهای آمریکای لاتین حمایت کردند.

رقیب او‌ ‌که به عنوان وزیر کار محبوب در دولت چپ‌گرای «گابریل بوریک»، رئیس جمهور  این کشور خدمت می‌کرد، کمی بیش از ۴۱ درصد از حمایت‌ها را به خود اختصاص داد.

 

