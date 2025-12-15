به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه‌ای «رأی‌الیوم» نوشت: حمله خونینی که صبح یکشنبه بیش از دو هزار یهودیِ شرکت‌کننده در مراسم عید «هاکونا» در یکی از سواحل شهر سیدنی را هدف قرار داد و ۱۲ کشته و ۲۹ زخمی برجای گذاشت، بعید نیست اقدامی برنامه‌ریزی‌شده از سوی اسرائیل باشد. این حمله می‌تواند بخشی از راهبردی حساب‌شده برای بازسازی چهره اسرائیل به‌عنوان «قربانی» و احیای دوباره ادعای «یهودستیزی» باشد؛ ادعایی که پس از جنگ نسل‌کشی در غزه عملا فرو ریخته است. همچنین احتمال می‌رود هدف دیگر این اقدام، تنبیه استرالیا به‌دلیل به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین باشد.

بزرگ‌ترین دشمن یهودیت و یهودیان، جنبش صهیونیسم است و بنیامین نتانیاهو در شرایط کنونی برجسته‌ترین نماد آن به‌شمار می‌رود؛ شخصیتی که رژیم متبوعش مسئول شهادت بیش از ۷۰ هزار غیرنظامی فلسطینی، از جمله ۴۰ هزار کودک، آوارگی حدود دو و نیم میلیون نفر، ویرانی بیش از ۹۵ درصد منازل در غزه و گرسنه‌داشتن گسترده غیرنظامیان از طریق قطع کمک‌های انسانی و تبدیل مراکز توزیع غذا به تله‌های مرگ است.

نتانیاهو با متهم‌کردن نخست‌وزیر و دولت استرالیا به «تغذیه یهودستیزی» به‌دلیل به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین و حمایت از راه‌حل دو دولت، نقش مشکوک خود در حمله سیدنی را آشکار کرد. او در این اظهارات، اقدامات مرگبار ارتش تحت فرمان خود در غزه و لبنان، از جمله کشته‌شدن بیش از ۵۰۰ بیمار و نوزاد در بیمارستان المعمدانی و بیش از ۵ هزار نفر در حملات به ضاحیه جنوبی بیروت و مناطق دیگر لبنان را نادیده گرفت.

جنبش صهیونیستی پیشتر با نازی‌ها در کشتار یهودیان همکاری کرده و با بمب‌گذاری در سینماها و محله‌های یهودی‌نشین در مصر و عراق، برای ترساندن یهودیان و وادار کردن آنان به مهاجرت به فلسطین اشغالی اقدام کرده است. بنابراین تعجب‌آور نیست که احتمال دخالت این جنبش در حمله سیدنی یا دیگر پایتخت‌های غربی برای متهم‌کردن عرب‌ها و مسلمانان مطرح شود.

اسطوره «یهودستیزی» که برای اخاذی از جهان و به‌ویژه غرب و کسب صدها میلیارد دلار از ملت‌ها به‌کار رفته و تصویر دروغین «قربانی‌بودن» و «مظلومیت» و بزرگ‌نمایی کوره‌های آدم‌سوزی را ایجاد کرده بود، پس از افشای جنایات نسل‌کشی و گرسنه‌سازی فلسطینیان و دیگر سامیان در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن و ایران فرو ریخت.

بزرگ‌ترین ضربه به پروژه صهیونیستی نژادپرست و توسعه‌طلب، توسط رهبری آن وارد شد؛ چرا که اکثریت مردم جهان از تبلیغات دروغین اسرائیل رها شدند، در کنار قربانیان خشونت‌ها ایستادند و میلیون‌ها یهودی نیز از این پروژه و جنایات آن اعلام برائت کردند، زیرا آن را تهدیدی وجودی برای خود و مانعی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جوامعشان می‌دانند.

در مقاله‌ای یک ماه پیش در مجله معتبر «فارن افرز» آمده است که جنبش صهیونیستی برای عبور از بحرانی جدی، تلاش می‌کند خسارت‌های جنگ در غزه را ترمیم کند، افکار عمومی جهانی به‌ویژه غرب را بازپس گیرد و با «افشاگران» دروغ‌های اسرائیل، از جمله نویسندگان، روحانیان و رهبران فکری مقابله کند.

حمله سیدنی ممکن است نخستین گام در این مسیر باشد و احتمال دارد در آینده حملات مشابهی علیه جوامع یهودی برای احیای ادعای مظلومیت و بازفعال‌کردن سلاح «یهودستیزی» رخ دهد، همزمان با تلاش برای کنترل شبکه‌های اجتماعی و محدودکردن آزادی بیان و همدلی با مظلومیت تاریخی فلسطینیان.

اکثریت اسیران اسرائیلی در اختیار حماس از رفتار انسانی نگهبانان خود تمجید کردند و در طول تقریباً دو سال اسارت شکنجه یا تحقیر نشدند، در حالی که اسیران عرب در زندان‌های اشغالگران با شکنجه‌های شدید، از جمله تعرض جنسی، مواجه‌اند؛ همه این موارد توسط سازمان‌های یهودی، فلسطینی و بین‌المللی مستند شده است.

این تفاوت اخلاق و عقیده ما و آنان است؛ کسی که از شکنجه و گرسنه‌کردن کودکان و خانواده‌ها لذت می‌برد، از به‌کارگیری عوامل برای حمله به جشن‌های یهودی در سیدنی یا دیگر نقاط جهان نیز ابایی ندارد.

نتانیاهو در تحقق اهداف جنگ‌هایش در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن و ایران ناکام مانده و ممکن است حمله سیدنی بهانه‌ای برای ادامه و تشدید درگیری‌ها باشد، به‌ویژه پس از اینکه او مسئولیت آن را متوجه ایران کرد؛ کشوری که این حمله را محکوم کرده است.

انتهای پیام/