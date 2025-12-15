«مقاومت پایدار»؛ مادورو «آلبا» را برای مقابله با آمریکا در کارائیب به میدان آورد
رئیسجمهور ونزوئلا با هشدار درباره تشدید آنچه «تجاوزات امپریالیستی» خواند، تأکید کرد که اتحاد آلبا باید به الگویی برای مقاومت منطقهای، دفاع از حقوق بینالملل و حفظ ثبات در آمریکای لاتین تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز یکشنبه از اتحاد بولیواری برای مردم آمریکای لاتین (آلبا) خواست در برابر حضور نظامی ایالات متحده در منطقه دریای کارائیب، راهبردی مبتنی بر «مقاومتی متحد، مردمی و بلندمدت» در پیش گیرد؛ حضوری که واشنگتن آن را در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه میکند، اما به باور کاراکاس تلاشی برای تغییر نظام سیاسی ونزوئلاست.
مادورو در جریان بیستوپنجمین اجلاس آلبا، که به مناسبت بیستویکمین سالگرد تأسیس این ائتلاف برگزار شد، گفت: «بیایید مقاومت متحد، مردمی و طولانیمدت ملتهای آلبا را با تهاجمی مستمر برای ایجاد پایههای مستحکم یک اقتصاد مشترک و تعاونی که منافع متقابل را تأمین کند، درهم بیامیزیم.»
وی توضیح داد که این رویکرد با هدف تقویت الگوی اجتماعی منطقهای، مبتنی بر اندیشههای آزادیخواهان آمریکای لاتین، و تضمین حقوق اساسی در حوزههای آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی دنبال میشود.
رئیسجمهور ونزوئلا تأکید کرد که ائتلاف آلبا باید به الگویی برای حفاظت از حقوق بینالملل و ثبات منطقهای تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که به گفته او، جهان در «دورهای از تشدید تجاوزات امپریالیستی» قرار دارد.
مادورو همچنین خاطرنشان کرد که کشورش طی ۲۵ هفته گذشته در معرض «تجاوز، تروریسم روانی و تهدیدهای نظامی» از سوی ایالات متحده در نزدیکی آبهای سرزمینی ونزوئلا قرار داشته است؛ امری که به بازنگری در چشمانداز نظام دفاع ملی، مبتنی بر میراث نیاکان، از جمله جوامع بومی و قهرمانان استقلال مانند سیمون بولیوار، انجامیده است.