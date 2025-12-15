ویتکاف:
مذاکرات با زلنسکی، با پیشرفت قابل توجه همراه بود
فرستاده ویژه آمریکا از دستیابی به «پیشرفت قابل توجه» در گفتوگوهای خود با رئیسجمهوری اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا، «استیو ویتگاف» فرستاده ویژه آمریکا از دستیابی به «پیشرفت قابل توجه» در گفتوگوهای خود با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین خبر داد.
این مذاکرات که با حضور هیأت اوکراینی در برلین برگزار شد، بیش از پنج ساعت به طول انجامید و قرار است ادامه آن روز دوشنبه از سر گرفته شود.
ویتکاف پس از پایان این نشست اعلام کرد که گفتوگوها درباره بحران اوکراین سازنده بوده و دو طرف در مسیر یافتن راهحلهای عملی گام برداشتهاند.
در همین راستا، «دیمیترو لیتوین»، مشاور رئیسجمهوری اوکراین، تأیید کرد که مذاکرات بیش از پنج ساعت ادامه داشته و توافق شده است که صبح روز بعد از سر گرفته شود. به گفته وی، زلنسکی قرار است پس از پایان کامل مذاکرات، روز دوشنبه درباره نتایج آن موضعگیری کند.
پیش از این گفتوگوها، زلنسکی اعلام کرده بود که کییف آمادگی بررسی «راهحلهای میانه» در خصوص پیشنهادهای صلح برای پایان دادن به جنگ با روسیه را دارد. وی تأکید کرد که تضمینهای امنیتی ارائهشده از سوی آمریکا و شرکای اروپایی، بهعنوان جایگزینی برای عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، از نگاه کییف نوعی سازش و امتیاز متقابل محسوب میشود.
زلنسکی پیشتر گفته بود که این تضمینهای امنیتی میتواند مانعی جدی در برابر تکرار حملات احتمالی روسیه باشد و زمینه را برای پیشبرد روند سیاسی و دیپلماتیک حل بحران فراهم کند.