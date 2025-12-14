حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمالشرق غزه
جنگندههای اسرائیلی امروز -یکشنبه- مناطق شمال شرقی شهر غزه، به ویژه محله «التفاح» را هدف حملات هوایی قرار دادند.
این حملات بخشی از سلسله حملات مداوم اسرائیل علیه اهداف مختلف در نوار غزه به شمار میرود.
هنوز گزارشی از میزان تلفات یا خسارات وارد شده منتشر نشده است و مقامهای فلسطینی در حال ارزیابی اوضاع هستند.
این حملات در شرایطی صورت میگیرد که تنشها میان اسرائیل و گروههای مقاومت در غزه همچنان ادامه دارد و شهروندان در معرض خطر شدید قرار دارند.