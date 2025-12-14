به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی« رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که کی‌یف در چارچوب تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ با روسیه، از پیگیری فوری عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) عقب‌نشینی کرده و در عوض، دریافت تضمین‌های امنیتی از آمریکا و کشورهای اروپایی را به‌عنوان «راه‌حل میانه» پذیرفته است.

به گزارش منابع خبری، ولودیمیر زلنسکی این اظهارات را در آستانه گفت‌وگو با نمایندگان آمریکا در برلین مطرح کرد و گفت که اوکراین برای دستیابی به صلح، آماده بررسی سازوکارهای جایگزین عضویت در ناتو است.

زلنسکی روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در یک گفت‌وگوی آنلاین از طریق واتساپ تصریح کرد: «از همان ابتدا، خواست اوکراین عضویت در ناتو بود، چرا که این تنها تضمین واقعی امنیتی برای کشور ماست. اما برخی شرکای ما در ایالات متحده و اروپا از این مسیر حمایت نکردند».

وی افزود: «در نتیجه، امروز تضمین‌های امنیتی دوجانبه میان اوکراین و آمریکا، تضمین‌هایی مشابه ماده ۵ ناتو از سوی واشنگتن، و همچنین تضمین‌های امنیتی از جانب شرکای اروپایی و کشورهایی مانند کانادا و ژاپن، فرصتی برای جلوگیری از تهاجم دوباره روسیه است».

رئیس‌جمهوری اوکراین تأکید کرد که این رویکرد، نوعی امتیاز و عقب‌نشینی از سوی کی‌یف محسوب می‌شود و در چارچوب راه‌حل‌های میانه برای رسیدن به صلح قرار دارد. وی در عین حال خاطرنشان کرد که مسأله واگذاری اراضی به روسیه همچنان خط قرمز اوکراین باقی مانده است.

این تغییر موضع، چرخشی مهم در سیاست اوکراین تلقی می‌شود؛ کشوری که پیش‌تر عضویت در ناتو را به‌عنوان هدفی راهبردی در قانون اساسی خود ثبت کرده بود و آن را سپری در برابر تهدیدهای روسیه می‌دانست. با این حال، پیشنهاد تضمین‌های امنیتی جایگزین، یکی از خواسته‌های اصلی مسکو برای پایان جنگ را نیز تا حدی تأمین می‌کند.

زلنسکی همچنین اعلام کرد که گفت‌وگوهای برلین با حضور نمایندگان آمریکا و اروپا با هدف بررسی «اسس صلح» و امکان دستیابی به توافقی برای پایان جنگ برگزار خواهد شد

