زلنسکی هرگز قادر به پس گرفتن کریمه یا عضویت در ناتو نخواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، هرگز نمی‌تواند کریمه را پس بگیرد یا عضویت اوکراین در ناتو را تضمین کند.

وی اشاره کرد: «او قادر به دستیابی به هیچ یک از این موارد نخواهد بود. در مورد کریمه، این موضوع قطعی است، یک میلیون درصد تضمین وجود دارد که این امر غیرممکن است. و در عضویت اوکراین در ناتو، فکر می‌کنم یک میلیون درصد تضمین نیز وجود دارد که این اتفاق نخواهد افتاد».

پیش از این، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفته بود که زلنسکی در دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در فرانسه در سال ۲۰۱۹، دو در خواست مطرح کرده بود: «می‌خواهم کریمه را پس بگیرم و ما عضو ناتو خواهیم شد».

انتهای پیام/