به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آمریکایی گفت که مذاکرات جهت حل‌وفصل مسئله هسته‌ای ایران کماکان در جریان است.

گروسی مدعی شد که ایران در حال حاضر حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد دارد، سطحی که او آن را نزدیک به غنی‌سازی در سطح تسلیحاتی توصیف کرد.

این درحالی‌است که اظهارات مشابه از سوی مدیرکل آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، زمینه ساز اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه ایران شد.

انتهای پیام/