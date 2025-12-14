آمریکا:
بلاروس با توقف ورود بالنها از کشورش به لیتوانی موافقت کرد
فرستاده آمریکا از توافق بلاروس برای توقف ورود بالنها از این کشور به لیتوانی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جان کوآل»، فرستاده «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته -شنبه- اعلام کرد که «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس به وی وعده داده تا پرواز بالنها از کشورش به لیتوانی را متوقف کند.
فرستاده ترامپ پس از دو روز مذاکرات با لوکاشنکو، به خبرگزاری رویترز گفت: «او اخیرا توافق کرد تا تمام تلاش خود را برای توقف بالنها انجام دهد».
بالنهایی که از سوی قاچاقچیان سیگار استفاده میشوند، دهها بار سبب توقف فعالیتها در فرودگاه ویلنیوس، پایتخت لیتوانی در ماههای اخیر شدهاند.