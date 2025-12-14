خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی استارمر و فون در لاین درباره اوکراین

نخست‌وزیر بریتانیا و رئیس کمیسیون اروپا درباره دارایی‌های مسدودشده روسیه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست‌وزیر بریتانیا و رئیس کمیسیون اروپا درباره دارایی‌های مسدودشده روسیه گفت‌وگو کردند. 

«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا‌ و «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، ‌در مورد کار بر روی پیشنهادهای صلح به رهبری ایالات متحده برای اوکراین و اقدامات برای استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه برای کمک به تأمین بودجه برای کی‌یف گفت‌وگو کردند.

سخنگوی دفتر نخست‌وزیری بریتانیا پس از گفتگوی این دو رهبر گفت: «هر دو توافق کردند که این یک لحظه محوری برای آینده اوکراین است و اروپا تا زمانی که برای دستیابی به یک صلح عادلانه و پایدار لازم باشد، در کنار آنها خواهد ایستاد.»

 

