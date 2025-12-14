به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به حمله ‌به نیروهای کشورش در سوریه گفت که ایالات متحده به داعش پاسخ خواهد داد.

وی افزود که اگر داعش مجددا به نیروهای آمریکایی حمله کند، آمریکا به این حملات پاسخ خواهد داد.

پیش از این پنتاگون‌ اعلام کرد که در پی حمله در سوریه، دو نظامی ارتش آمریکا و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

پنتاگون اشاره کرد که فرد مهاجم به دست نیروهای هم‌پیمان کشته شده است.





