به گزارش ایلنا، شبکه عبری «کانال ۱۲» به نقل از یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که تل‌آویو پیامی را از طریق واسطه‌های آمریکایی به دولت لبنان منتقل کرده و در آن مدعی شده است که هرگونه همکاری میان ارتش لبنان و حزب‌الله را «غیرقابل قبول» می‌داند.

این مقام صهیونیستی همچنین مدعی شد که اسرائیل به اطلاعاتی دست یافته است که نشان‌دهنده هماهنگی میان حزب‌الله و ارتش لبنان بوده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی مقامات رسمی لبنان تأیید نشده است.

بر اساس این گزارش، با وجود این ادعاها، ارتش رژیم صهیونیستی حمله‌ای را که قرار بود منطقه «یانوح» در جنوب لبنان را هدف قرار دهد، به‌طور موقت به تعویق انداخته است. به ادعای رسانه عبری، این تصمیم پس از صدور هشدار به ساکنان منطقه اتخاذ شد که به نیروهای لبنانی فرصت داد تا وارد محل شده و آن را بررسی کنند.

در همین راستا، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر اعلام کرده بود که این رژیم به ساکنان ساختمانی در منطقه یانوح هشدار تخلیه داده و پس از آن، بنا به درخواست مطرح‌شده از سوی طرف لبنانی در چارچوب سازوکارهای موجود، اجرای حمله به‌طور موقت متوقف شده است.

رسانه‌های لبنانی نیز روز جمعه گزارش دادند که ارتش لبنان در پی افزایش تهدیدات اسرائیل، سطح آمادگی خود را افزایش داده و تدابیر دفاعی را در مناطق جنوبی و بقاع تقویت کرده است.

همچنین منابع لبنانی از تشدید تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی و آماده‌سازی سناریوهای احتمالی برای حمله به لبنان خبر داده‌اند؛ موضوعی که در روزهای اخیر با افزایش لفاظی‌ها و تهدیدات مقامات تل‌آویو همراه بوده است.

انتهای پیام/