برگزاری تظاهرات ضددولتی در سرزمینهای اشغالی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هزاران نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی با برگزاری تظاهراتی در تلآویو، خواستار تشکیل کمیسیون دولتی تحقیق درباره حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ شدند.
به گزارش روزنامه عبریزبان «هاآرتص»، این تجمع اعتراضی در تلآویو برگزار شد و همزمان، تظاهرات مشابهی نیز در شهرهای قدس و حیفا شکل گرفت. شرکتکنندگان در این تجمعها، علاوه بر مطالبه تشکیل کمیسیون تحقیق رسمی درباره حملات هفتم اکتبر، خواستار بازگرداندن جسد آخرین اسیر اسرائیلی از غزه شدند.
معترضان همچنین از «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی خواستند با درخواست عفو «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم، مخالفت کند. نتانیاهو که در سه پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی و اداری روبهروست، اواخر ماه گذشته میلادی درخواست رسمی عفو خود را به رئیس رژیم صهیونیستی ارائه کرده بود.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر اسرائیل همچنان تحت فشارهای فزایندهای برای پاسخگویی درباره حملات هفتم اکتبر قرار دارد. منتقدان نتانیاهو معتقدند که وی مسئولیت ناکامیهای امنیتی منتهی به این حملات را نپذیرفته و تلاش کرده است از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند.