سنتکام: ۲ نظامی و یک مترجم آمریکایی در شرق سوریه کشته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی در کمینی در شرق سوریه خبر داد.

سنتکام اعلام کرد که در پی یک کمین در منطقه بادیه در شرق سوریه، دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، پس از وقوع کمین، نیروهای حاضر وارد درگیری با عامل حمله شده و وی را از پای درآورده‌اند.

در بیانیه سنتکام آمده است که به احترام خانواده‌های قربانیان و مطابق با سیاست‌های وزارت دفاع آمریکا، هویت نظامیان کشته‌شده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی رسمی به خانواده‌هایشان اعلام نخواهد شد و اطلاعات تکمیلی در زمان مناسب منتشر می‌شود.

در همین ارتباط، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «مجرمی که این حمله را علیه نیروهای ما انجام داد، به دست نیروهای متحد کشته شد. همه باید بدانند هر کس در هر نقطه‌ای از جهان آمریکایی‌ها را هدف قرار دهد، باقی عمر کوتاه خود را در حالی سپری خواهد کرد که می‌داند ایالات متحده وی را تعقیب خواهد کرد، خواهد یافت و بدون هیچ رحمی از پای درخواهد آورد«.

بنا بر اعلام پنتاگون، این حمله در جریان مأموریتی با هدف برقراری ارتباط با رهبران محلی رخ داده است. این مأموریت در چارچوب حمایت از عملیات مقابله با تروریسم و مبارزه با گروه داعش در حال انجام بود. بنا بر این بیانیه، تحقیقات گسترده درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

همچنین یک مقام پنتاگون در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که محل وقوع حمله در منطقه‌ای بوده که تحت کنترل «ابومحمد الجولانی» رئیس‌جمهوری سوریه، قرار ندارد و ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حمله به احتمال زیاد توسط عناصر وابسته به گروه داعش انجام شده است.

این در حالی است که پیش‌تر مقام‌های سوری به خبرگزاری رویترز گفته بودند فردی که در نزدیکی تدمر به نیروهای سوری و آمریکایی حمله کرده، عضو نیروهای امنیتی سوریه بوده است.

در همین زمینه، «نورالدین البابا» سخنگوی وزارت کشور سوریه، تأیید کرد که عامل حمله به نیروهای سوری و آمریکایی در تدمر، از اعضای نیروهای امنیتی سوریه بوده و «افکار افراطی» داشته است.

وی افزود که فرماندهی امنیت داخلی سوریه پیش‌تر هشدارهایی درباره احتمال وقوع نفوذ یا حملات احتمالی از سوی گروه داعش در منطقه بادیه به نیروهای هم‌پیمان داده بود، اما نیروهای ائتلاف بین‌المللی این هشدارها را جدی نگرفتند؛ موضوعی که در نهایت به وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از مراکز در بادیه تدمر انجامید.

