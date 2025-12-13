خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نعیم قاسم: سلاح برای تحقق اهداف «اسرائیل» از ما گرفته نخواهد شد

نعیم قاسم: سلاح برای تحقق اهداف «اسرائیل» از ما گرفته نخواهد شد
کد خبر : 1727019
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت که هدف دشمن برای حذف حزب‌الله و نابودی مقاومت ناکام مانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت که هدف دشمن برای حذف حزب‌الله و نابودی مقاومت ناکام مانده است. 

«نعیم قاسم»، دبیرکل حزب الله لبنان گفت: «طرح دشمن صهیونیستی پس از هدف قرار دادن سید نصرالله و فرماندهان شهید، حذف حزب‌الله از صحنه و نابودی کامل مقاومت بود.»

وی گفت: «ما در نبرد ‌اولی‌البأس‌ موفق شدیم هدف دشمن برای حذف حزب‌الله و نابودی مقاومت را ناکام بگذاریم.»

وی افزود: «اگر جنگی رخ دهد، به اهداف خود نخواهد رسید و این موضوع برای ما کاملاً روشن است.»

قاسم در ادامه عنوان کرد: «‌آمریکا بداند ما دفاع خواهیم کرد؛ حتی اگر آسمان بر زمین فرود آید، سلاح برای تحقق اهداف «اسرائیل» از ما گرفته نخواهد شد، حتی اگر همه دنیا با جنگ علیه لبنان متحد شوند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری