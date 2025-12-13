نعیم قاسم: سلاح برای تحقق اهداف «اسرائیل» از ما گرفته نخواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت که هدف دشمن برای حذف حزب‌الله و نابودی مقاومت ناکام مانده است.

«نعیم قاسم»، دبیرکل حزب الله لبنان گفت: «طرح دشمن صهیونیستی پس از هدف قرار دادن سید نصرالله و فرماندهان شهید، حذف حزب‌الله از صحنه و نابودی کامل مقاومت بود.»

وی گفت: «ما در نبرد ‌اولی‌البأس‌ موفق شدیم هدف دشمن برای حذف حزب‌الله و نابودی مقاومت را ناکام بگذاریم.»

وی افزود: «اگر جنگی رخ دهد، به اهداف خود نخواهد رسید و این موضوع برای ما کاملاً روشن است.»

قاسم در ادامه عنوان کرد: «‌آمریکا بداند ما دفاع خواهیم کرد؛ حتی اگر آسمان بر زمین فرود آید، سلاح برای تحقق اهداف «اسرائیل» از ما گرفته نخواهد شد، حتی اگر همه دنیا با جنگ علیه لبنان متحد شوند.»

