به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روزگذشته -جمعه- اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه، از ماه آینده سهمیه غذایی جوامع سودانی که با قحطی مواجه هستند را کاهش خواهد داد.

«راس اسمیت»، مدیر آمادگی و واکنش اضطراری این برنامه، از طریق ارتباط ویدیویی از رم به خبرنگاران در ژنو گفت: «از ژانویه، ما باید سهمیه غذایی جوامعی که با قحطی مواجه هستند را ۷۰ درصد و جوامعی که در معرض خطر قحطی هستند را ۵۰ درصد کاهش دهیم».

وی افزود: «تا آوریل آینده، از نظر بودجه به مرحله بسیار بحرانی خواهیم رسید».

