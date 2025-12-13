برنامه جهانی غذا:
مجبور به کاهش سهمیه جوامع قحطیزده سودانی هستیم
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه، مجبور به کاهش سهمیه کمک به جوامعی که با قحطی مواجه هستند و یا جوامع در معرض قطی است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روزگذشته -جمعه- اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه، از ماه آینده سهمیه غذایی جوامع سودانی که با قحطی مواجه هستند را کاهش خواهد داد.
«راس اسمیت»، مدیر آمادگی و واکنش اضطراری این برنامه، از طریق ارتباط ویدیویی از رم به خبرنگاران در ژنو گفت: «از ژانویه، ما باید سهمیه غذایی جوامعی که با قحطی مواجه هستند را ۷۰ درصد و جوامعی که در معرض خطر قحطی هستند را ۵۰ درصد کاهش دهیم».
وی افزود: «تا آوریل آینده، از نظر بودجه به مرحله بسیار بحرانی خواهیم رسید».