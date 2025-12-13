گروسی:
آژانس برخی از فعالیتها در چرنوبیل را متوقف کرده است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که سرعت فعالیتها در نیروگاه چرنوبیل کاهش یافته و حتی برخی از آنها متوقف شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، امروز -شنبه- گفت که این آژانس پس از حمله پهپادی در ماه فوریه، مجبور به کاهش سرعت و در برخی موارد حتی توقف روند از بین بردن و حذف بقایای رادیواکتیو از نیروگاه هستهای چرنوبیل شده است.
گروسی به خبرگزاری ریا نووستی گفت: «فکر میکنم خود اوکراینیها نمیخواهند پس از این همه سال اجازه نشت بدهند. بنابراین، ما در اینجا بسیار پیشگیرانه عمل میکنیم و سعی داریم بر اهمیت این موضوع تاکید کنیم».
اوکراین و روسیه یکدیگر را به حمله پهپادی که به سازهای که برای مهار خسارات ناشی از فاجعه هستهای این نیروگاه در سال ۱۹۸۶ آسیب رساند، سرزنش میکنند.