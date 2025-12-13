خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی:

آژانس برخی از فعالیت‌ها در چرنوبیل را متوقف کرده است

آژانس برخی از فعالیت‌ها در چرنوبیل را متوقف کرده است
کد خبر : 1726959
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که سرعت فعالیت‌ها در نیروگاه چرنوبیل کاهش یافته و حتی برخی از آنها متوقف شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز -شنبه- گفت که این آژانس پس از حمله پهپادی در ماه فوریه، مجبور به کاهش سرعت و در برخی موارد حتی توقف روند از بین بردن و حذف بقایای رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل شده است.

گروسی به خبرگزاری ریا نووستی گفت: «فکر می‌کنم خود اوکراینی‌ها نمی‌خواهند پس از این همه سال اجازه نشت بدهند. بنابراین، ما در اینجا بسیار پیشگیرانه عمل می‌کنیم و سعی داریم بر اهمیت این موضوع تاکید کنیم».

اوکراین و روسیه یکدیگر را به حمله پهپادی که به سازه‌ای که برای مهار خسارات ناشی از فاجعه هسته‌ای این نیروگاه  در سال ۱۹۸۶ آسیب رساند، سرزنش می‌کنند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری