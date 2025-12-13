کابوس «طرح شهید سلیمانی» بازگشت؛ اسرائیل در هراس، مرزهای اردن در آمادهباش
منابع عبری از افزایش بیسابقه سطح آمادهباش ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای شرقی فلسطین اشغالی خبر میدهند؛ اقدامی که در پی تشدید نگرانیهای امنیتی تلآویو از احتمال فعالشدن محور مقاومت در امتداد مسیر اردن و با نقشآفرینی گروههایی از عراق و یمن صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: ارتش اسرائیل در هفتههای اخیر اقدام به بازآرایی گسترده نیروهای خود در امتداد مرز با اردن کرده و شماری از مواضع و پایگاههای نظامی متروکه را که از زمان امضای توافق سازش با اردن در سال ۱۹۹۴ تعطیل شده بودند، مجددا فعال کرده است.
بر اساس این گزارشها، ارتش رژیم صهیونیستی پنج تیپ از نیروهای ذخیره باسابقه را برای انجام مأموریتهای مراقبتی و امنیتی در امتداد مرزهای شرقی فراخوانده است؛ این اقدام در حالی صورت میگیرد که این رژیم تا پیش از این، مرزهای شرقی خود را منطقهای امن و باثبات تلقی کرده و عملا مسئولیت کنترل امنیت آن را به دولت اردن واگذار کرده بود.
تغییر محاسبات امنیتی پس از عملیات طوفانالاقصی
یدیعوت آحارونوت تصریح کرد که عملیات غافلگیرکننده حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، موجب بازنگری جدی در دکترین امنیتی ارتش اسرائیل شد. بهدنبال این تحول، رئیس پیشین ستاد کل ارتش این رژیم دستور تشکیل تیمی موسوم به «تیم قرمز» را برای بررسی سناریوهای حمله از جبهههای غیرمنتظره صادر کرد.
نتایج بررسیهای این تیم نشان داد که مرزهای شرقی فلسطین اشغالی از آسیبپذیرترین جبههها بهشمار میرود؛ مسئلهای که تلآویو را به سمت بازسازی کامل سامانه دفاعی در این منطقه سوق داده است.
نگرانی از فعالشدن محور مقاومت در شرق
در گزارش رسانههای صهیونیستی ادعا شده است که تلآویو نگران استفاده احتمالی گروههای مقاومت عراقی و نیز جنبش انصارالله یمن از مسیر اردن برای انجام عملیات علیه اهداف صهیونیستی است؛ موضوعی که در چارچوب آنچه رژیم صهیونیستی «تهدید فزاینده ایران» مینامد، تحلیل میشود.
به اذعان منابع عبری، اگرچه ارتش اردن در سالهای اخیر تلاش کرده است کنترل امنیتی مرزها را حفظ کند، اما از نگاه تلآویو، گستردگی جغرافیایی منطقه، پوشش طبیعی و ناهمواریهای وادی اردن، امکان نفوذ و عملیات را همچنان فراهم میکند.
احیای استحکامات قدیمی و ایجاد خط دفاعی چندلایه در مرزهای شرقی
ارتش اشغالگر در ماههای اخیر اقدام به بازسازی استحکامات نظامی متعلق به دوره جنگ فرسایشی کرده است؛ پایگاههایی با دیوارهای تقویتشده، تونلهای زیرزمینی، مواضع تیراندازی و سامانههای پیشرفته مراقبتی که اکنون مجدداً فعال شدهاند.
فرماندهان صهیونیست مدعیاند این پایگاهها در مقایسه با مواضع مرزی نوار غزه که در هفتم اکتبر بهسرعت سقوط کردند، از سطح آمادگی و استحکام بالاتری برخوردارند.
«حلقه آتش دوگانه»؛ کابوس قدیمی تلآویو
یدیعوت آحارونوت همچنین مدعی شده است که جمهوری اسلامی ایران همچنان به طرحی منسوب به شهید سپهبد قاسم سلیمانی پایبند است؛ طرحی که هدف آن محاصره رژیم صهیونیستی با «حلقهای دوگانه از آتش» از شمال و شرق عنوان شده است.
بر اساس این ادعا، ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به این سناریو، اقدام به تشکیل یگانهایی موسوم به «گردانهای داوود» کرده که قرار است ستون فقرات رزمی لشکر «گیلعاد» در مرزهای شرقی باشند. نیروهای ذخیره این یگانها به سلاحهای سبک شخصی مجهز شدهاند تا در صورت فراخوان، بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند.
هزینه میلیاردی برای دیوارکشی جدید
در همین راستا، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پروژه احداث یک مانع امنیتی جدید به طول حدود ۵۰۰ کیلومتر در امتداد وادی اردن را آغاز کرده است. این مانع از جنوب جولان اشغالی تا شمال ایلات امتداد خواهد داشت و بنا بر برآوردها، هزینهای بالغ بر ۵.۵ میلیارد شکل بر تلآویو تحمیل خواهد کرد.
تحلیلگران معتقدند این تحرکات نظامی و امنیتی گسترده، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر عمق نگرانی و شکنندگی معادلات امنیتی رژیم صهیونیستی پس از تحولات بنیادین منطقه و گسترش توان و نفوذ محور مقاومت است.