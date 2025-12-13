پارلمان تایلند برای برگزاری انتخابات عمومی منحل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از چاینا دیلی، روزنامه «رویال گازت» روز گذشته -جمعه- در وب‌سایت خود اعلام کرد که تایلند قرار است سال آینده انتخابات عمومی زودهنگام برگزار کند، به دنبال اینکه «ماها واجیرالونگکورن»، پادشاه این کشور فرمان سلطنتی انحلال مجلس نمایندگان را تایید کرده است.

طبق قانون اساسی تایلند، انتظار می‌رود کمیسیون انتخابات تاریخ انتخابات را حداکثر ۴۵ روز و حداکثر ۶۰ روز پس از اجرای این فرمان تعیین کند.

این اعلامیه پس از پیشنهاد «آنوتین چارن ویراکول»، نخست وزیر این کشور که خواستار انحلال مجلس برای هموار کردن راه برای انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای جدید پارلمان شده و قول داده بود که قدرت را به مردم بازگرداند، منتشر شد.

