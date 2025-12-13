خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پارلمان تایلند برای برگزاری انتخابات عمومی منحل شد

پارلمان تایلند برای برگزاری انتخابات عمومی منحل شد
کد خبر : 1726834
لینک کوتاه کپی شد.

پارلمان تایلند برای برگزاری انتخابات عمومی منحل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از چاینا دیلی، روزنامه «رویال گازت» روز گذشته -جمعه- در وب‌سایت خود اعلام کرد که تایلند قرار است سال آینده انتخابات عمومی زودهنگام برگزار کند، به دنبال اینکه «ماها واجیرالونگکورن»، پادشاه این کشور فرمان سلطنتی انحلال مجلس نمایندگان را تایید کرده است.

طبق قانون اساسی تایلند، انتظار می‌رود کمیسیون انتخابات تاریخ انتخابات را حداکثر ۴۵ روز و حداکثر ۶۰ روز پس از اجرای این فرمان تعیین کند.

این اعلامیه پس از پیشنهاد «آنوتین چارن ویراکول»، نخست وزیر این کشور که خواستار انحلال مجلس برای هموار کردن راه برای انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای جدید پارلمان شده و قول داده بود که قدرت را به مردم بازگرداند، منتشر شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری