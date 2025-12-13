خبرگزاری کار ایران
تجاوز مجدد نیروهای صهیونیست به حومه جنوبی قنیطره

تجاوز مجدد نیروهای صهیونیست به حومه جنوبی قنیطره
خبرگزاری سانا امروز - شنبه- گزارش داد که نیروهای اسرائیلی وارد روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی قنیطره شدند و چندین خانه را تفتیش و ایست‌های بازرسی ایجاد کردند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری سانا امروز - شنبه- گزارش داد که نیروهای اسرائیلی وارد روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی قنیطره شدند و چندین خانه را تفتیش و ایست‌های بازرسی ایجاد کردند.

به گزترش این خبرگزاری، یک نیروی نظامی اسرائیلی متشکل از هشت خودرو، یک ایست بازرسی در ورودی اصلی روستا ایجاد کرد، در حالی که بخشی از این نیرو وارد روستا شد و شروع به تفتیش تعدادی از خانه‌ها کرد.

منابع محلی اعلام کردند که ساکنان پیشنهاد کمک غذایی نیروهای اسرائیلی را رد کردند و از پاسخ به چندین سوال مطرح شده توسط سربازان اسرائیلی در مورد وضعیت سوریه خودداری کردند.

