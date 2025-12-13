دیدار محمود عباس با تاجانی در رم

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته -جمعه- با «آنتونیو تاجانی»، وزیرخارجه ایتالیا در رم پایتخت ایتالیا دیدار کرد.

عباس، وزیر خارجه ایتالیا را در جریان آخرین تحولات در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله غزه و کرانه باختری، و تلاش‌های در حال انجام برای تثبیت آتش‌بس در نوار غزه و اجرای مرحله دوم طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، قرار داد.

رئیس تشکیلات خودگردان از حمایت ایتالیا از راه حل دو کشوری مطابق با قوانین بین المللی قدردانی و همچنین از کمک‌های بشردوستانه، درمان مجروحان، حمایت از آموزش دانش آموزان و دیگر کمک‌ها تقدیر کرد.

انتهای پیام/