دیدار محمود عباس با تاجانی در رم
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با وزیرخارجه ایتالیا دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وفا، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته -جمعه- با «آنتونیو تاجانی»، وزیرخارجه ایتالیا در رم پایتخت ایتالیا دیدار کرد.
عباس، وزیر خارجه ایتالیا را در جریان آخرین تحولات در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله غزه و کرانه باختری، و تلاشهای در حال انجام برای تثبیت آتشبس در نوار غزه و اجرای مرحله دوم طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، قرار داد.
رئیس تشکیلات خودگردان از حمایت ایتالیا از راه حل دو کشوری مطابق با قوانین بین المللی قدردانی و همچنین از کمکهای بشردوستانه، درمان مجروحان، حمایت از آموزش دانش آموزان و دیگر کمکها تقدیر کرد.