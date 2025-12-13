شهادت یک فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فلسطینی وفا به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که اشغاگران صهیونیست «محمود صابری الادهم»، ۱۹ ساله را در شمال منطقه «جبالیا» در غزه به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

به رغم توافق آتش‌بس نیروهای رژیم صهیونیستی به یورش به مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان توافق آتش‌بس در تاریخ دهم اکتبر دست‌کم ۳۸۳ فلسطینی به دست اشغالگران به شهادت رسیده و ۱ هزار۲ نفر نیز مجروح شدند.

انتهای پیام/