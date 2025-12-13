خبرگزاری کار ایران
«ارتش سایبری پنهان»؛ سلاح جدید اسرائیل برای جنگ‌های احتمالی علیه ایران

رژیم صهیونیستی با تکیه بر یک واحد سایبری موسوم به «واحد اطلاعاتی ۹۹۰۰»، درصدد است در جنگ‌های احتمالی خود علیه ایران و دیگر جبهه‌های منطقه‌ای، از داده‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای هدایت تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی استفاده کند.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، رسانه‌های عبری اعلام کردند این واحد که با عناوینی همچون «واحد سامانه‌های نظامی اطلاعات و مدیریت» و «مرکز نرم‌افزاری ستاد کل ارتش» نیز شناخته می‌شود، نقشی محوری در طرح‌ریزی عملیات‌های نظامی احتمالی تل‌آویو ایفا می‌کند.

در همین ارتباط، فرمانده واحد سامانه‌های نظامی اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه عبری «اخبار ۱۲» اذعان کرد که این واحد با جمع‌آوری و پردازش داده‌های اطلاعاتی، توانسته است تصویری دقیق و یکپارچه از اهداف در عمق خاک ایران ارائه دهد؛ امری که به گفته او، «کاهش زمان و هزینه عملیات‌های نظامی» را به دنبال داشته است.

این فرمانده صهیونیست تصریح کرد: «مأموریت اصلی ما ارائه اطلاعاتی است که فرماندهان ارتش بتوانند بر اساس آن تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تری اتخاذ کنند». وی افزود که جنگ اخیر ۱۲ روزه با ایران، فرصتی برای آزمایش و یکپارچه‌سازی سامانه‌های جدید اطلاعاتی در ارتش اسرائیل فراهم کرد و این سامانه‌ها اکنون برای استفاده در هرگونه درگیری احتمالی با جبهه‌های دیگر آماده هستند.

بر اساس این گزارش، واحد ۹۹۰۰ با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، داده‌های دریافتی از بخش‌های مختلف ارتش را به‌صورت یکپارچه پردازش کرده و تصویر جامعی از وضعیت میدانی ارائه می‌دهد. این سامانه‌ها شامل سه سیستم اصلی با نام‌های «فایتر»، «مایسترو» و «گانت‌ایت» هستند؛ به‌طوری که «فایتر» برای طراحی و برنامه‌ریزی حملات، «مایسترو» برای هماهنگی میان شاخه‌های مختلف ارتش و «گانت‌ایت» برای مدیریت مأموریت‌های پیچیده نظامی به کار گرفته می‌شود تا از بروز اختلال در عملکرد نیروها جلوگیری شود.

تحلیلگران نظامی تأکید می‌کنند تمرکز رژیم صهیونیستی بر توسعه چنین واحدهای سایبری، نشان‌دهنده گرایش فزاینده تل‌آویو به استفاده از جنگ اطلاعاتی و سایبری به‌عنوان مکمل عملیات‌های نظامی کلاسیک، به‌ویژه در سناریوهای تقابل با ایران و محور مقاومت است.

با این حال، کارشناسان سایبری ایرانی تاکید دارند که ایران طی سال‌های اخیر توان دفاعی سایبری خود را به‌طور قابل توجهی توسعه داده است و سامانه‌های داخلی قادر به رصد و مقابله با حملات مشابه هستند. یک کارشناس ارشد دفاع سایبری در تهران گفت: «واحدهای اطلاعاتی ایران می‌توانند تهدیدات سایبری دشمن را شناسایی، تحلیل و خنثی کنند و تجربه مقابله با حملات گذشته نشان می‌دهد که توان دفاعی ما در این زمینه به‌طور مستمر در حال تقویت است».

 

 

