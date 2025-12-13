خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک بالستیک توسط ترکیه

آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک بالستیک توسط ترکیه
کد خبر : 1726641
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیه بار دیگر یک موشک بالستیک جدید را مورد آزمایش قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از ینی شفق، ترکیه بار دیگر یک موشک بالستیک جدید را مورد آزمایش قرار داده‌اند.

‌رسانه‌های ترکیه گزارش دادند موشک «تایفون»، یک موشک بالستیک جدید که به صورت بومی در این کشور توسعه یافته و وارد فاز تولید انبوه شده، بار دیگر مورد آزمایش قرار گرفته و توانسته با موفقیت هدف خود را مورد اصابت قرار دهد.

‌مقام‌های دفاعی ترکیه معتقدند این یک دستاورد است که منجر به تقویت توانمندی‌ها در رابطه با بازدارندگی ملی شده و به منزله یک نقطه عطف برای صنایع دفاعی ترکیه است.

«هالوک گورگون»، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه با انتشار پستی در فضای مجازی‌ بیان داشت: «موشک تایفون ما با گذراندن یک پرتاب آزمایشی موفقیت‌آمیز دیگر، از آستانه دیگری عبور کرده و باعث گسترش افق امنیت ما و تقویت توانمندی‌های بازدارندگی ما شده است.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری