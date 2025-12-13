به گزارش ایلنا به نقل از ینی شفق، ترکیه بار دیگر یک موشک بالستیک جدید را مورد آزمایش قرار داده‌اند.

‌رسانه‌های ترکیه گزارش دادند موشک «تایفون»، یک موشک بالستیک جدید که به صورت بومی در این کشور توسعه یافته و وارد فاز تولید انبوه شده، بار دیگر مورد آزمایش قرار گرفته و توانسته با موفقیت هدف خود را مورد اصابت قرار دهد.

‌مقام‌های دفاعی ترکیه معتقدند این یک دستاورد است که منجر به تقویت توانمندی‌ها در رابطه با بازدارندگی ملی شده و به منزله یک نقطه عطف برای صنایع دفاعی ترکیه است.

«هالوک گورگون»، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه با انتشار پستی در فضای مجازی‌ بیان داشت: «موشک تایفون ما با گذراندن یک پرتاب آزمایشی موفقیت‌آمیز دیگر، از آستانه دیگری عبور کرده و باعث گسترش افق امنیت ما و تقویت توانمندی‌های بازدارندگی ما شده است.»

