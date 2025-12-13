خبرگزاری کار ایران
وال‌استریت ژورنال مدعی شد:

آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد

آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
وال‌استریت ژورنال مدعی شدکه نیروهای عملیات ویژه آمریکا ماه گذشته در اقیانوس هند به یک کشتی یورش بردند و محموله‌ای شامل اقلام دوکاربردی از مبدا چین را که به مقصد ایران در حرکت بود توقیف و نابود کردند.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که نیروهای ویژه آمریکا در ماه نوامبر گذشته به یک کشتی در اقیانوس هند یورش برده و محموله‌ای نظامی را که از چین به سمت ایران در حرکت بود، توقیف کردند.

براساس این گزارش و نقل از مقامات آمریکایی، این اقدام به‌عنوان یک عملیات نادر در دریا انجام شد تا مانع تقویت توان نظامی ایران شود. مقامات آمریکایی می‌گویند دولت دونالد ترامپ در این عملیات از روش‌های مستقیم و تهاجمی برای مقابله با تهدیدها استفاده کرده است، روشی که پیش از این به ندرت به کار گرفته می‌شد.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که کشتی حامل محموله چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا بود، که نیروهای ویژه آمریکا به آن یورش و محموله را توقیف کردند. پس از این اقدام، کشتی اجازه یافت مسیر خود را ادامه دهد. پیش‌تر نیز مسیر این محموله به‌طور دقیق تحت نظر گرفته شده بود.

وال‌استریت ژورنال نوشت: این اقدام در چارچوب تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از افزایش توان نظامی ایران انجام شده و بازتاب‌دهنده جدیت واشنگتن در نظارت بر ارسال محموله‌های حساس به منطقه است.

