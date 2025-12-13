خبرگزاری کار ایران
هشدارهای جنگ و پیام به تهران؛ یوسف رجی در نقش وزیر خارجه یا بازیگر سیاسی؟

در حالی که لبنان از دریافت هشدارهای عربی و بین‌المللی درباره احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده از سوی اسرائیل خبر می‌دهد، مواضع صریح و کم‌سابقه وزیر خارجه این کشور، علیه حزب‌الله و نقش ایران، پرسش‌هایی را درباره ماهیت سیاست خارجی بیروت و این‌که آیا این اظهارات بازتاب موضع رسمی دولت است یا بیانگر گرایش‌های سیاسی شخصی، مطرح کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، در اوج نگرانی‌ها از گسترش جنگ به جنوب لبنان، یوسف رجی، وزیر امور خارجه این کشور، زنگ خطر را به صدا درآورد و فاش کرد که لبنان هشدارهایی از «برخی منابع عربی و بین‌المللی» دریافت کرده است مبنی بر اینکه اسرائیل در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده است.

هم‌زمان با ورود نشست‌های کمیته «مکانیزم» در الناقوره به مرحله جدیدی با محوریت «مذاکره»، رجی تصریح کرد که دیپلماسی لبنان در تلاش است «لبنان و زیرساخت‌های آن» را از هر ضربه احتمالی اسرائیل مصون نگه دارد.

وزیر امور خارجه لبنان تنها به هشدار درباره خطر جنگ یا توضیح درباره نشست‌های «مکانیزم» اکتفا نکرد، بلکه به بررسی ساختار قدرت در کشور پس از سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت، ساختاری که بر دوگانگی میان دولت و «حزب‌الله» و روابط ویژه با ایران مبتنی است. وی پیام‌های صریحی به حزب‌الله و ایران ارسال کرد و سلاح حزب‌الله را «غیر مؤثر» و نقش ایران را «بسیار منفی و منبع بی‌ثباتی» ادعا کرد.

این مواضع وزیر خارجه یک روز پس از «اختلاف دیپلماتیک» با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، مطرح شد؛ امری که در سطح روابط بین دو کشور که دشمنی آشکار ندارند، تقریبا بی‌سابقه است. رجی اعلام کرد که دعوت به سفر به تهران را نمی‌پذیرد و در عوض از آمادگی برای دیدار در «یک کشور ثالث بی‌طرف که مورد توافق طرفین باشد» خبر داد، پیشنهادی که عراقچی با این پاسخ داد که وزرای خارجه کشورهایی که روابط دیپلماتیک کامل دارند، نیازی به مکان بی‌طرف برای دیدار ندارند.

با این توضیحات، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وزیر خارجه لبنان، رجی، از جانب دولت و سیاست‌های جدید این کشور سخن می‌گوید و قصد ارسال پیام‌های «اطمینان‌بخش» به جامعه بین‌المللی را دارد مبنی بر اینکه «فرایند جمع‌آوری سلاح» آغاز شده است، یا صرفاً دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی شخصی خود را بیان می‌کند که با «حزب نیروهای لبنانی» مرتبط بوده و امروز در مواجهه داخلی با حزب‌الله و نقش ایران قرار دارد.

وزیر خارجه لبنان، یوسف رَجی، در مصاحبه با شبکه الجزیره توضیح داد که نقش کمیته «مکانیزم» محدود به مدیریت توقف درگیری‌ها در جنوب کشور است و این جلسات به معنای مذاکرات صلح با اسرائیل نیست. او تأکید کرد که در حال حاضر دستیابی به یک توافق صلح نهایی ممکن نیست و چارچوب تصمیم‌گیری دولت لبنان تنها به کنترل وضعیت امنیتی و جلوگیری از تشدید خشونت‌ها محدود می‌شود. رَجی همچنین اشاره کرد که آمریکا در تلاش است این توافقات را به کشورهای بیشتری از جمله لبنان و سوریه گسترش دهد.

این توضیحات با گزارش‌های دیپلماتیک درباره تغییر نقش کمیته ویژه مرزی همخوانی دارد؛ این کمیته که در ماه‌های گذشته تنها برای نظارت بر آتش‌بس فعالیت می‌کرد و عملا موفق نبود، اکنون بیشتر به عنوان ابزاری برای ثبت تخلفات و چارچوبی هماهنگ‌کننده برای مدیریت درگیری‌ها در جنوب لبنان عمل می‌کند. در این روند، بازیگران بین‌المللی مؤثر از جمله آمریکا و فرانسه حضور دارند و شخصیت‌های غیرنظامی لبنانی مانند سفیر سابق سیمون کرم نیز در آن مشارکت دارند.

با این حال، مهم‌ترین نکته‌ای که رجی مطرح کرد، افشای هشدارهایی بود که بیروت از منابع عربی و بین‌المللی درباره احتمال انجام یک عملیات نظامی گسترده توسط اسرائیل دریافت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت فراتر از اظهارات رسانه‌ای یا سیاسی در قالب «جنگ روانی» است، زیرا دولت لبنان این تهدید را جدی گرفته و تلاش می‌کند جامعه بین‌المللی را قانع کند که اقدامات لازم برای حفظ آتش‌بس و مدیریت وضعیت امنیتی در جنوب کشور در حال انجام است.

 

