مجمع عمومی سازمان ملل خواستار همکاری اسرائیل با آنروا شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از رژیم صهیونیستی می‌خواهد با آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) همکاری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از معاریو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از رژیم صهیونیستی می‌خواهد با آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) همکاری کند.

این قطعنامه با رأی موافق ۱۳۹ کشور به تصویب رسید. ۱۲ کشور، از جمله بولیوی، با آن مخالفت کردند و ۱۹ کشور نیز رأی ممتنع دادند.

بر اساس گزارش این روزنامه، بولیوی که همین هفته در جریان مراسمی در واشنگتن روابط خود با اسرائیل را از سر گرفته بود، برای نخستین بار به‌همراه این رژیم علیه آنروا رأی داد.

«دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در واکنش به این قطعنامه، اعلام کرد: «هیچ قطعنامه‌ای موضع اسرائیل را تغییر نخواهد داد».

وی مدعی شد: «آنروا سازمانی است که از تروریسم حمایت می‌کند و کارکنان آن در عملیات ربایش، قتل و پنهان‌سازی تروریست‌ها مشارکت داشته‌اند. ما از کشورهایی که برای افشای نفوذ تروریسم در این سازمان فاسد تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم. اسرائیل با سازمانی که علیه آن فعالیت می‌کند، همکاری نخواهد کرد».

 

 

