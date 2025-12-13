خبرگزاری کار ایران
چشم‌انداز توافق در اوکراین به‌زودی روشن می‌شود

چشم‌انداز توافق در اوکراین به‌زودی روشن می‌شود
کد خبر : 1726571
رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد در آینده‌ای نزدیک، چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای حل‌وفصل بحران اوکراین روشن شود.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد در آینده‌ای نزدیک، چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای حل‌وفصل بحران اوکراین روشن شود.

ترامپ افزود: «در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا در مقطع کنونی امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه. به‌زودی خواهیم دید که شانس رسیدن به توافق چقدر است و احتمالاً خیلی زود پاسخ آن مشخص خواهد شد».

وی با اشاره به پیچیدگی مذاکرات، ادامه داد: «گفت‌وگو درباره شروط دو طرف برای حل بحران اوکراین بسیار پیچیده است»، اما در عین حال تأکید کرد که «پیشرفت‌های قابل‌توجهی در مسیر حل این بحران حاصل شده است.»

ترامپ همچنین در گفت‌وگو با خبرنگاران بار دیگر مدعی شد: «ما دستاوردهای زیادی داشته‌ایم و توانسته‌ایم هشت جنگ را متوقف کنیم. تنها یک جنگ باقی مانده است؛ جنگی که تصور می‌کردم حل‌وفصل آن ساده‌تر باشد، با این حال اکنون نیز پیشرفت‌های مهمی به‌سوی دستیابی به توافق در حال انجام است«.

رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که این کشور به دستیابی به توافقی میان روسیه و اوکراین نزدیک شده است. وی در عین حال گفته بود که «ولودیمیر زلنسکی« رئیس‌جمهوری اوکراین، از طرح پیشنهادی واشنگتن حمایت نمی‌کند، اما به گفته وی، این طرح از سوی اکثریت مردم اوکراین مورد حمایت قرار دارد.

