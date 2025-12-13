مجلس نمایندگان آمریکا لایجه بودجه دفاعی ۲۰۲۶ را تصویب کرد
مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ میلادی را که شامل یک لایحه گسترده با ارزشی نزدیک به یک تریلیون دلار است و چارچوب سیاستهای پنتاگون را تعیین میکند، تصویب کرد.
به گزارش پایگاه صهیونیستی آی۲۴، این بودجه حمایت قابلتوجهی از اسرائیل در بر میگیرد؛ از جمله تأمین مالی کامل برنامههای مشترک دفاع موشکی، نظیر سامانههای «گنبد آهنین»، «فلاخن داوود» و «پیکان»،
در همین راستا، کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) اعلام کرد که این لایجه، همکاریهای امنیتی میان آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای موشکی، پهپادی و فناوریهای پیشرفته را در اولویت قرار میدهد.
بر اساس مفاد این لایحه، ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به همکاریهای دفاع موشکی اختصاص یافته است. همچنین ۸۰ میلیون دلار برای برنامه مشترک مقابله با تونلها میان آمریکا و اسرائیل و ۳۵ میلیون دلار برای همکاری در حوزههای هوش مصنوعی و امنیت سایبری در نظر گرفته شده است.
علاوه بر حمایت از اسرائیل، این بودجه شامل تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار به اوکراین، ۱۷۵ میلیون دلار به کشورهای حوزه بالتیک برای تقویت امنیت آنها و یک میلیارد دلار به تایوان با هدف افزایش توان دفاعی در برابر چین است. همچنین افزایش سه و هشت دهم درصدی حقوق نیروهای ارتش آمریکا نیز در این بودجه پیشبینی شده است.
بودجه دفاعی تصویبشده اکنون باید در مجلس سنای آمریکا بررسی شود و پس از آن برای امضا به «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری این کشور ارائه خواهد شد.