خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برهم صالح کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل شد

برهم صالح کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل شد
کد خبر : 1726530
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس‌جمهوری پیشین عراق را به سمت کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، «برهم صالح» رئیس‌جمهوری پیشین عراق را به سمت کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب کرد.

صالح به‌طور رسمی از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی دوره مسئولیت پنج‌سالهخود را آغاز می‌کند.

این انتخاب رویکردی خارج سنت معمول سازمان ملل به شمار می‌رود، چرا که معمولاً این سمت به شخصیت‌هایی از کشورهای اهداکننده عمده اختصاص می‌یافت.

صالح جایگزین «فیلیپو گراندی» ایتالیایی می‌شود که از سال ۲۰۱۶ تا کنون این سمت را بر عهده داشته و یکی از با سابقه‌ترین مدیران سازمان ملل در این حوزه محسوب می‌شود.

اگرچه انتخاب صالح تأیید شده است، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اظهار نظر بیشتر خودداری کرده و تنها یک سخنگوی سازمان به تکمیل مراحل رسمی اشاره کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی است که مسئول حمایت و کمک به میلیون‌ها پناهنده و آواره در بیش از ۱۳۰ کشور بوده و عملیات انسانی گسترده‌ای را مدیریت می‌کند.

انتخاب برهم صالح در زمانی صورت می‌گیرد که این کمیساریا با چالش‌های فزاینده ناشی از بحران‌ها و درگیری‌های مستمر روبه‌رو است؛ موضوعی که اهمیت این منصب را در آینده نزدیک دوچندان می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری