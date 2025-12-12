برهم صالح کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل شد

به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، «برهم صالح» رئیس‌جمهوری پیشین عراق را به سمت کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منصوب کرد.

صالح به‌طور رسمی از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی دوره مسئولیت پنج‌سالهخود را آغاز می‌کند.

این انتخاب رویکردی خارج سنت معمول سازمان ملل به شمار می‌رود، چرا که معمولاً این سمت به شخصیت‌هایی از کشورهای اهداکننده عمده اختصاص می‌یافت.

صالح جایگزین «فیلیپو گراندی» ایتالیایی می‌شود که از سال ۲۰۱۶ تا کنون این سمت را بر عهده داشته و یکی از با سابقه‌ترین مدیران سازمان ملل در این حوزه محسوب می‌شود.

اگرچه انتخاب صالح تأیید شده است، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اظهار نظر بیشتر خودداری کرده و تنها یک سخنگوی سازمان به تکمیل مراحل رسمی اشاره کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی است که مسئول حمایت و کمک به میلیون‌ها پناهنده و آواره در بیش از ۱۳۰ کشور بوده و عملیات انسانی گسترده‌ای را مدیریت می‌کند.

انتخاب برهم صالح در زمانی صورت می‌گیرد که این کمیساریا با چالش‌های فزاینده ناشی از بحران‌ها و درگیری‌های مستمر روبه‌رو است؛ موضوعی که اهمیت این منصب را در آینده نزدیک دوچندان می‌کند.