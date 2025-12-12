فایننشال تایمز: اوکراین تا سال ۲۰۲۷ به اتحادیه اروپا میپیوندد
مذاکرات میان آمریکا، اوکراین و اتحادیه اروپا در حال بررسی عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا است. طبق این پیشنهاد که بخشی از برنامه میانجیگری آمریکا برای پایان دادن به جنگ با روسیه به شمار میرود، اوکراین میتواند تا سال ۲۰۲۷ به اتحادیه اروپا بپیوندد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه فایننشال تایمز، امروز- جمعه- نوشت: انتظار میرود اوکراین تا سال ۲۰۲۷ به اتحادیه اروپا بپیوندد. این موضوع در قالب پیشنهادی برای صلح مطرح شده که در مذاکراتی با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به مناقشه میان روسیه و اوکراین در حال بررسی است.
فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت که این پیشنهاد در حال مذاکره بین مقامات آمریکایی و اوکراینی و با حمایت بروکسل است.